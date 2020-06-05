Семин поблагодарил болельщиков «Локомотива»: Вы были лучшие!

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на своей странице в инстаграме обратился к болельщикам железнодорожников, поблагодарив их за поддержку.
«Дорогие болельщики! Спасибо Вам за все! Это были замечательные 4 года! Вы были лучшие!», – написал Семин.
Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986 по 1990 годы, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по настоящее время. Под руководством Юрия Павловича железнодорожники трижды выиграли чемпионата России, шесть раз завоевали национальный Кубок и трижды стали обладателями Суперкубка России.
1 июня новым главным тренером московского клуба стал серб Марко Николич.
После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на 9 очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.
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