Семин поблагодарил болельщиков «Локомотива»: Вы были лучшие! Контракт 73-летнего тренера с московским клубом закончился 31 мая.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на своей странице в инстаграме обратился к болельщикам железнодорожников, поблагодарив их за поддержку.

«Дорогие болельщики! Спасибо Вам за все! Это были замечательные 4 года! Вы были лучшие!», – написал Семин.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986 по 1990 годы, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по настоящее время. Под руководством Юрия Павловича железнодорожники трижды выиграли чемпионата России, шесть раз завоевали национальный Кубок и трижды стали обладателями Суперкубка России.

1 июня новым главным тренером московского клуба стал серб Марко Николич.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на 9 очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.