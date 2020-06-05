«Байер» призвал смягчить требования медицинского протокола - Советский спорт
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05 июня 2020 22:11ФутболШарафудинов Виктор

«Байер» призвал смягчить требования медицинского протокола

Завтра 6 июня леверкузенский клуб сыграет дома с «Баварией».

На пресс-конференции накануне матча 30-го тура чемпионата Германии «Байер» – «Бавария» главный тренер левркузенцев Петер Бос и спортивный директор клуба Руди Феллер призвали смягчить требования медицинского протокола, разработанного для бундеслиги на время пандемии коронавируса.

«Это здорово, что мы снова можем играть, – цитирует Боса France Press. – Немецкая футбольная лига очень хорошо справилась с поставленной задачей. Но медицинские протоколы были разработаны в марте, а сейчас уже июнь. Лучше всего было бы снова иметь возможность отмечать голы всем вместе».

«Трудно понять, почему люди могут снова выпить капучино в кафе, не надев маску, в то время как мы вынуждены держать дистанцию и носить маску, сидя на трибуне», – отметил Феллер.

В данный момент во время матчей бундеслиги игрокам нельзя обнимать друг друга после забитых мячей, а запасные футболисты и сотрудники тренерского штаба должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Матч «Байер» – «Бавария» состоится в субботу 6 июня и начнется в 16:30 по московскому времени. После 29 туров леверкузенцы занимают пятое место, набрав 56 очков и отставая от менхенгладбахской «Боруссии» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

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