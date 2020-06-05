В «Тамбове» подтвердили, что клуб может переехать в Нижний Новгород Команда Сергея Первушина занимает 11-е место после 22 туров.

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков подтвердил, что клуб обсуждает с Российским футбольным союзом возможность переезда в Нижний Новгород на постоянной основе.

«По поводу Нижнего Новгорода – да, такая возможность обсуждается. Мы ведем сейчас диалог на эту тему», – заявил Худяков в интервью ТАСС.

Тамбовский стадион «Спартак», на котором команда проводила домашние матчи в ФНЛ, не соответствует требованиям РПЛ и находится на реконструкции.

В первой части сезона «Тамбов» провел 10 домашних встреч в Саранске, а после зимнего перерыва переехал в Нижний Новгород.

В первом матче после 3-месячной паузы команда Первушина сыграет в гостях с «Уфой» 21 июня.