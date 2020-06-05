«Брага» проиграла «Санта-Кларе», потеряв очки вслед за «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом» В первом туре после рестарта чемпионата Португалии вни одна из команд первой четверки не смогла одержать победу.

Матч 25-го тура турнира португальской примейры «Санта-Клара» – «Брага» завершился со счетом 3:2.

По ходу встречи гости дважды вели в счете. На 20-й минуте Франсержио реализовал пенальти, а на 56-й отличился Франсишку Тринсау.

Бразильский центральный нападающий хозяев Тьяго Сантана дважды восстанавливал равновесие, забив с игры и с 11-метрового (на 34-й и 66-й минутах соответственно), а в компенсированное время точный удар Карлоса (90+2) принес «Санта-Кларе» победу.

«Брага» занимает третье место, оставшись с 46 очками. У лидеров турнира «Бенфики» и «Порту» по 60.

«Санта-Клара» поднялась на 8-е место, набрав 33 очка.

Стоит отметить, что в первом туре после почти трехмесячной паузы ни одна из команд первой четверки не смогла одержать победу. 3 июня «Порту» в гостях проиграл «Фамаликану» (1:2). Вчера 4 июня «Бенфика» дома сыграла вничью с «Тонделой» (0:0), а лиссабонский «Спортинг» в гостях разделил очки в «Виторией Гимарайнш» (2:2).