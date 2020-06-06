Один матч чемпионата Греции перенесли из-за коронавируса, но рестарт не отменен В воскресенье 7 июня не сыграют «Ксанти» и «Атромитос».

Официальный сайт греческой суперлиги сообщил о переносе одного матча 27-го тура, который станет первым после 3-месячной паузы в соревнованиях из-за пандемии.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации на севере Греции в регионе Ксанти было принято решение перенести на неопределенный срок домашний матч одноименной местной команды против «Атромитоса».

Оба клуба на втором этапе чемпионата будут бороться за сохранение места в элитном дивизионе. «Ксанти» занимает 12-е место, имея 18 очков, а «Атромитос» находится на седьмом, набрав 32.

В параллельном турнире шесть лучших команд первого этапа разыграют чемпионский титул и места в еврокубках. В турнире лидирует «Олимпиакос» с 66 очками. У ПАОКА – 52, а у афинского АЕКА, с которым работает бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – 51.

Сегодня 6 июня «Арис» примет ОФИ, а завтра 7 июня состоятся матчи ПАОК – «Олимпиакос» и АЕК – «Панатинаикос».