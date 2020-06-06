Игроки «Краснодара» прочитали начало поэмы «Руслан и Людмила» в честь дня рождения Пушкина (видео)

Футболисты «Краснодара» отметили День русского языка, прочитав на камеру вступление к сказочной поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила».
В акции приняли участие не только россияне, но и легионеры: футболисты сборной Швеции Виктор Классон и Маркус Берг, бразилец Вандерсон, серб Урош Спаич и остальные иностранцы зелено-черных.
После 22 туров «Краснодар» занимает третье место в таблице РПЛ, на 9 очков отставая от «Зенита» и уступая «Локомотиву» лишь по дополнительным показателем. 21 июня в первой игре после 3-месячной паузы «быки» примут московское «Динамо».
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