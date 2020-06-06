Глава Федерации футбола Франции: УЕФА объявит даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 18 июня Еврокубки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ сообщил подробности о предстоящем заседании исполкома Европейского союза футбольных ассоциации. Проведение мероприятия было перенесено с 27 мая на 17 июня для того, чтобы 12 европейских городов подтвердили готовность проведения матчей чемпионата Европы в следующем году.

«УЕФА собирается проводить исполком в течение двух дней, – сообщил Ле Граэ в интервью AFP. – Думаю, все международные календари, даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы будут объявлены днем 18 июня. После этого каждая национальная федерация опубликует обновленный календарь своих внутренних соревнований».

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы были прерваны в начале марта на стадии 1/8 финала. Из-за пандемии коронавируса финальный турнир Евро-2020 был перенесен на лето следующего года.