Главный тренер «Брешии»: За время карантина Балотелли ни разу не показался в видеочате Диего Лопес прокомментировал расставание клуба со скандальным нападающим.

Президент футбольного клуба «Брешиа» Массимо Челлино дал согласие на разрыв контракта с Марио Балотелли, который не присоединился к команде после возобновления тренировочного процесса. Ситуацию прокомментировал главный тренер бело-голубых Диего Лопес.

«В жизни важны факты, а не слова, – рассказал Лопес в интервью Corriere della Sera. – Мы – это то, что мы делаем, а не то, что мы говорим или пишем.

Команда пошла одним путем, а Марио выбрал другой. Во время карантина он вообще ни разу не показался в нашем видеочате в Zoom. Даже если сейчас он говорит, что он готов, его уровень готовности явно далек от нынешней физической формы его товарищей по команде.

После того, как разрешили возобновить общие занятия, он всегда тренировался один и не присоединялся к остальным. Это его выбор».

Балотелли перешел в «Брешию» из французского «Марселя» в качестве свободного агента в августе прошлого года. Его контракт был рассчитан до лета 2022 года. За команду из Ломбардии Марио забил 5 голов в 19 матчах серии А.

После 26 неполных туров «Брешиа» занимает последнее место в чемпионате, набрав 16 очков и одержав лишь 4 победы. От занимающей спасительную 17-ю строчку «Дженоа» главный аутсайдер нынешнего сезона отстает на 9 очков.

Рестарт итальянского чемпионата намечен на 19 июня.