Убытки «Ромы» составили более 126 миллионов евро за девять месяцев нынешнего сезона Непопадание в Лигу чемпионов и пандемия коронавируса нанесли существенный удар по бюджету римлян.

Футбольный клуб «Рома» объявил об убытках в 126,4 миллиона евро за девять месяцев сезона-2019/20. Об этом сообщает Football Italia.

Это рекордные показатели в истории римлян. Для сравнения по итогам сезона-2018/19 клуб потерял 29,5 млн.

К катострофической ситуации привели непопадание в Лигу чемпионов и последствия приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса. Вдобавок распространение COVID-19 сорвало выгодную сделку по продаже в один из китайских клубов аргентинского нападающего Хавьера Пасторе.

В начале нынешнего года владелец «Ромы» Джеймс Паллотта рассчитывал продать клуб корпорации техасского миллиардера Дэна Фридкина, однако переговоры были прекращены из-за пандемии. Фридкин был согласен закрыть долги желто-красных в размере 278,5 млн.

После 26 неполных туров «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков. У занимающей четвертую строчку «Аталанты» 48, но команда из Бергамо провела на один матч меньше.

Рестарт чемпионата запланирован на 20 июня.