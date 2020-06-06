Убытки «Ромы» составили более 126 миллионов евро за девять месяцев нынешнего сезона

Футбольный клуб «Рома» объявил об убытках в 126,4 миллиона евро за девять месяцев сезона-2019/20. Об этом сообщает Football Italia.
Это рекордные показатели в истории римлян. Для сравнения по итогам сезона-2018/19 клуб потерял 29,5 млн.
К катострофической ситуации привели непопадание в Лигу чемпионов и последствия приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса. Вдобавок распространение COVID-19 сорвало выгодную сделку по продаже в один из китайских клубов аргентинского нападающего Хавьера Пасторе.
В начале нынешнего года владелец «Ромы» Джеймс Паллотта рассчитывал продать клуб корпорации техасского миллиардера Дэна Фридкина, однако переговоры были прекращены из-за пандемии. Фридкин был согласен закрыть долги желто-красных в размере 278,5 млн.
После 26 неполных туров «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков. У занимающей четвертую строчку «Аталанты» 48, но команда из Бергамо провела на один матч меньше.
Рестарт чемпионата запланирован на 20 июня.
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности. 28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев «То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде. 03.06.2020 21:30 Фигурное катание Григорьевская Юлия «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Станет ли Вагнер Лав Ивановичем? Блудные сыновья российского футбола 35-летний бразильский нападающий может очередной раз, спустя семь лет, продолжить карьеру в ЦСКА. Вспоминаем случаи, когда легионеры возвращались в Россию после длительного отсутствия. 06.06.2020 11:27 Футбол Сергеев Иван Лишенный прав футболист Башкиров намерен проехать 1500 км из Польши до Питера на велосипеде 28-летний полузащитник польского клуба «Заглембе» Евгений Башкиров стал героем очередного выпуска «КраСавы». 05.06.2020 21:30 Футбол Григорьевская Юлия Львица вышла на охоту: в эти выходные Нуньес дерется на UFC 250 «Советский спорт» рассказывает о турнире UFC 250, который пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе. 04.06.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав Поверил в себя – и сорвал джекпот! Житель Мордовии выиграл 46 миллионов рублей в букмекерской конторе. 05.06.2020 16:30 Футбол Уникальный эксперимент ФХР: сумеют ли Брагин и Ларионов обмануть природу? Виталий Славин – о новых главных тренерах первой и молодежной сборных России. 05.06.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий