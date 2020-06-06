«Почта России» арендовала помещения на стадионе ЦСКА за 7 миллиардов рублей В апреле московский клуб перешел под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.

Государственная компания «Почта России» арендовала офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров на московском стадионе «ВЭБ Арена» у футбольного клуба ЦСКА.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании. Аренда рассчитана на пять лет, а сумма сделки составит 7,013 миллиардов рублей.

Проект был одобрен советом директоров «Почты России» еще в апреле.

Напомним, что два месяца назад госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА.

Армейцы после 22 туров занимают пятое место в чемпионате России, набрав 36 очков. 20 июня в первом матче после 3-месячной паузы команда Виктора Гончаренко примет лидера чемпионата «Зенит».