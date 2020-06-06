«Валенсия» отметила День русского языка, опубликовав обращение Черышева (видео)

Пресс-служба футбольного клуба «Валенсия» отметила День русского языка, опубликовав обращение к болельщикам российского полузащитника Дениса Черышева.
«Наш 11-й номер захотел отправить специальное сообщение в День русского языка. Есть здесь кто-нибудь, кому не нужны субтитры?» — сказано в сообщении пресс-службы «Валенсии» в инстаграме.
Черышев обратился к болельщикам на родном языке:
«Хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом, людей, которые сейчас сидят дома на карантине и не могут выходить. Надеюсь, скоро эта ситуация разрешится и мы все сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. И не болейте!»
После 27 туров «Валенсия» занимает 7-е место, набрав 42 очка. 12 июня команда Альберто Селадеса проведет домашнее дерби против «Леванте».
В нынешнем сезоне 29-летний Черышев сыграл в примере 15 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей, а также забил 2 гола в 6 матчах Лиги чемпионов.
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