Влашич, Бийол и Бистрович вернулись к тренировкам с ЦСКА - Советский спорт
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06 июня 2020 16:17Футбол

Влашич, Бийол и Бистрович вернулись к тренировкам с ЦСКА

Полузащитники армейцев Никола Влашич и Кристиян Бистрович и словенец Яка Бийол приступили к тренировкам с командой.

«Никола, Яка и Кристи спустя две недели после возвращения приступили к тренировкам с командой», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, что в первом матче возобновленного сезона ЦСКА на своем поле 20 июня сыграет против «Зенита». На данный момент армейцы после 22 туров чемпионата, набрав 36 очков занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

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