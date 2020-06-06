Влашич, Бийол и Бистрович вернулись к тренировкам с ЦСКА

«Никола, Яка и Кристи спустя две недели после возвращения приступили к тренировкам с командой», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Напомним, что в первом матче возобновленного сезона ЦСКА на своем поле 20 июня сыграет против «Зенита». На данный момент армейцы после 22 туров чемпионата, набрав 36 очков занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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