Александр Медведев: РПЛ будет просить Роспотребнадзор разрешить товарищеские матчи Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что командам нужно провести несколько контрольных матчей перед возобновлением сезона.

- Хорошо бы провести пару тренировочных матчей перед стартом сезона. Но для этого нужно получить разрешение от местных Роспотребнадзоров. Мы недавно получили разрешение на тренировки. Лига будет просить разрешения на товарищеские матчи, а мы будем доказывать, что дополнительных рисков это не принесет, - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, что во вторник футболисты «Зенита» приступили к тренировкам в группах по несколько человек, соблюдая социальную дистанцию перед началом и после завершения занятий.

В первом матче возобновленного сезона «Зенит» 20 июня в гостях сыграет против ЦСКА. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.