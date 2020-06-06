Чалов оформил покер в двусторонке ЦСКА В субботу футболисты ЦСКА на тренировочной базе в Ватутинках провели двустороннюю встречу матч.

Как сообщает пресс-служба армейцев, встречались «черные» (состав, приближенный к оптимальному) и «оранжевые».

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу «черных», в составе которых покер на свой счет записал нападающий Федор Чалов, а полузащитник Никола Влашич оформил хет-трик и сделал три голевые передачи.

Напомним, что в первом матче возобновленного сезона ЦСКА на своем поле 20 июня сыграет против «Зенита». На данный момент армейцы после 22 туров чемпионата, набрав 36 очков занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.