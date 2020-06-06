Гол Левандовски помог «Баварии» обыграть в гостях «Байер»

В составе мюнхенской команды голами отметились Кингсли Коман (27-я минута), Леон Горецка (42), Серж Гнабри (45), Роберт Левандовски (66), у леверкузенского клуба отличились Лукас Аларио (10) и Флориан Вирц (89).
Отметим, что Вирц (17 лет и 34 дня) стал самым молодым игроком, забивавшим в чемпионатах Германии. Предыдущее достижение принадлежало бывшему полузащитнику дортмундской «Боруссии» Нури Шахину (17 лет 82 дня).
После этой игры «Бавария» набрала 70 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Байер» с 56 очками расположился на пятой строчке.
Рейтинг наездов. Панарин против государства, Гамовой стыдно за страну, а Трампа гонят из Белого дома Тренд нашего околоспортивного хит-парада сохранился – в нем стало больше хоккейных людей. И больше политики. 06.06.2020 16:19 Хоккей Кузнецов Дмитрий Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты. 04.06.2020 22:00 Теннис Мысин Николай В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей «Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть I «Советский спорт» составил список лучших молодых игроков не старше 25 лет, которые просто обязаны стать звездами. В их числе – три россиянина. 04.06.2020 16:30 Теннис Мысин Николай