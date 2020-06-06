Гол Левандовски помог «Баварии» обыграть в гостях «Байер» Футболисты «Баварии» обыграли «Байер» в выездном матче 30-го тура чемпионата Германии со счетом 4:2.

В составе мюнхенской команды голами отметились Кингсли Коман (27-я минута), Леон Горецка (42), Серж Гнабри (45), Роберт Левандовски (66), у леверкузенского клуба отличились Лукас Аларио (10) и Флориан Вирц (89).

Отметим, что Вирц (17 лет и 34 дня) стал самым молодым игроком, забивавшим в чемпионатах Германии. Предыдущее достижение принадлежало бывшему полузащитнику дортмундской «Боруссии» Нури Шахину (17 лет 82 дня).

После этой игры «Бавария» набрала 70 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Байер» с 56 очками расположился на пятой строчке.