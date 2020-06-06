«Будем вместе двигать клуб к новым победам». Федун посетил тренировку «Спартака» В субботу тренировку красно-белых на базе в Тарасовке посетил председатель совета директоров клуба Леонид Федун.

- Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам, - цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».

Напомним, что в 7 мая Федун был госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией. 25 мая 64-летний владелец «Спартака» сообщил о том, что выписался из больницы.

Отметим, что первый матч после возобновления чемпионата «Спартак», занимающий на данный момент восьмую строчку в турнирной таблице, проведет 20 июня. Соперником красно-белых станет тульский «Арсенал».