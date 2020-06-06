Павел Худяков: С тем стадионом, который есть у «Тамбова», лицензию никто не даст Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о причинах, по которым клуб РПЛ может сменить прописку и перебраться в Нижний Новгород.

- Это нужно для того, чтобы сохранить клуб, чтобы ему дали лицензию. Потому что с тем стадионом, который у нас есть, нам лицензию никто не даст. Если не получится получить лицензию, то, конечно, будем рассматривать вариант, чтобы мы переехали туда, а клуб ФНЛ переехал к нам. Если переедем туда, конечно, придется менять название, - приводит слова Худякова «РИА Новости».

Накануне в появилась информация, что «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород на постоянной основе. Стадион «Спартак», на котором тамбовская команда проводит домашние матчи, не соответствует требованиям РПЛ и находится на реконструкции. В первой части нынешнего сезона клуб провел десять домашних встреч в Саранске, а после зимнего перерыва переехал в Нижний Новгород.

Добавим, что в первом матче возобновленного сезона «Тамбов» 21 июня сыграет в гостях с «Уфой». На данный момент команда после 22 туров чемпионата набрала 25 очков и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.