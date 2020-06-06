Патрик Шик: Много раз говорил, что хотел бы остаться в «Лейпциге» Чешский нападающий «Ромы» Патрик Шик, выступающий на правах аренды за «Лейпциг», прокомментировал разговоры о своем полноценном переходе в немецкий клуб.

- Я не тот человек, которого вам нужно спрашивать, потому что есть два клуба, которые должны прийти к соглашению. Я много раз говорил, что хотел бы остаться в «Лейпциге». Клуб, то, как мы играем, тренер и город - все идеально, я сразу здесь адаптировался.

Я доволен, но могу сделать больше для этой команды. У меня была травма лодыжки, которая повлияла на мою форму в начале сезона, так что болельщики клуба еще не видели меня в лучшей форме, но я работаю каждый день, чтобы набрать ее как можно скорее, - цитирует Шика Sport Buzzer.

Отметим, что действующий контракт 24-летнего нападающего с «Ромой» рассчитан до лета 2022 года. Арендное соглашение с «Ромой» предусматривает возможность для «Лейпцига» выкупить форварда за 29 миллионов евро, однако тренер немецкой команды Юлиан Нагельсман уже заявил, что покупка Шика выходит за рамки предусмотренного бюджета, хотя клуб и предпримет попытки, чтобы снизить цену и оставить форварда.

Напомним, что Шик провел за «Лейпциг» 19 матчей в нынешнем сезоне бундеслиги, записав на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.