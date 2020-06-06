Ханс-Дитер Флик: Хорошо, что мы пропустили, так как после этого команда завелась Главный тренер «Баварии» дал комментарий после матча против «Байера» (4:2).

- В футболе все сводится к тому, что нужно побеждать. В 2020 году мы это демонстрируем в полной мере. После некоторых проблем в начале матча, которые привели к пропущенному мячу, мы смогли отыграться и повести в счете. Это отображает менталитет команды. Даже хорошо, что мы пропустили, так как после этого команда завелась, - цитирует Флика пресс-служба клуба.

Отметим, в этой встрече «Бавария» установила новый рекорд результативности для чемпионатов Германии - на счету футболистов мюнхенской команды стало 90 забитых мячей в 30 встречах сезона.

Добавим, что после этой игры «Бавария» набрала 70 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги.