Петер Бош: В первые полчаса создавалось впечатление, что будем играть с «Баварией» на равных

- В первые 30 минут создавалось впечатление, что мы будем играть на равных, но затем я почувствовал, что мы не показываем свою лучшую игру. В первую очередь причина этому «Бавария». К сожалению, сегодня мы сделали слишком много ошибок, - цитирует Боша пресс-служба «Баварии».
Отметим, в этой встрече рекорд установил атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц, ставший самым молодым игроком, забивавшим в чемпионатах Германии.
После этой игры «Байер» с 56 очками расположился на пятой строчке в турнирной таблице бундеслиги.
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