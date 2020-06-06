Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Герту» Футболисты «Боруссии» одержали победу над «Гертой» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии со счетом 1:0.

В составе дортмундцев голом отметился Эмре Джан (57-я минута)ю

После этой игры «Боруссия» набрала 63 очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Герта» с 38 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Фортуны», а «Герта» дома встретится с «Айнтрахтом».