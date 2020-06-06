Агент: Трансферная цена Дивеева – 10 - 15 миллионов евро Футбольный агент Олег Еремин рассказал о цене на защитника ЦСКА Игоря Дивеева

- Мы можем говорить о 10, 12, 15 миллионах евро. Это не завышенный ценник. Он играет на высоком уровне, у него сумасшедший данные. Если его поместить в правильные условия, он способен вырасти в игрока топ-уровня, - цитирует Еремина «Матч ТВ».

Напомним, что Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» летом 2019 года. С тех пор 20-летний защитник провел 38 матчей в составе армейцев, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу, а также заработав десять желтых карточек.

Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.