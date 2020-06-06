Ривалдо: Дембеле может помочь «Барселоне» вернуть Неймара из «ПСЖ» Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что интерес «ПСЖ» к Усману Дембеле может помочь каталонской команде повторно подписать Неймара.

- Ходят слухи, что «ПСЖ» может быть заинтересован в Дембеле, и, хотя я думаю, что Дембеле отличный игрок, считаю, что это может стать хорошей возможностью для «Барселоны», наконец, вернуть Неймара. Конечно, «Барсе» придется заплатить дополнительно, чтобы осуществить сделку, но я думаю, что это может быть взаимовыгодно для обоих клубов.

Дембеле может расценить это как хороший ход, так как у него будет шанс вновь обрести свою лучшую форму и стать одним из звездных игроков «ПСЖ». Он вернется в свою родную страну и сможет показать хорошие результаты, так что я считаю, этот шаг будет ему интересен. Но сначала нужно подождать и посмотреть, смогут ли клубы договориться, - цитирует Ривалдо Goal.com.

Ранее Sport.es сообщил, что чемпионы Франции хотят увеличить присутствие французов в своем составе и считают правого вингера хорошим вариантом для этой цели, несмотря на его постоянные проблемы с травмами. «Барселона» в свою очередь не против расстаться с нападающим команды, но надеется выручить от его продажи не менее 60 миллионов евро.

Накануне в испанских СМИ появилась информация, что «ПСЖ» будет рассматривать предложения только о полноценной продаже Неймара. При этом французский клуб готов расстаться с 28-летним нападающим не менее чем за 175 миллионов евро.