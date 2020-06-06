Ривалдо: Интерес «Барселоны» к Мартинесу означает, что клуб откажется от подписания Неймара Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о возможном переходе в каталонскую команду Лаутаро Мартинеса.

- «Барселона», похоже, очень хочет подписать контракт с Лаутаро Мартинесом. Он отличный футболист, который может хорошо вписаться в команду, тем более, что еще молод. Луис Суарес, игрок, которого он мог бы заменить в долгосрочной перспективе, не становится моложе, но у него, вероятно, есть по крайней мере еще два или три года на самом высоком уровне.

Появление многообещающего аргентинского форварда примерно за 100 миллионов евро предполагает, что он собирается выходить в стартовом составе, но, к сожалению для него, Суарес по-прежнему остается первым выбором, и это может стать проблемой для Лаутаро. Интерес «Барсы» к Мартинесу означает, что клуб откажется от подписания Неймара, так как, я думаю, практически невозможно подписать их обоих одновременно, - цитирует Ривалдо Goal.com.

Напомним, что «Барселона» продолжает переговоры с миланским «Интером», который требует за трансфер Мартинеса 90 миллионов евро.