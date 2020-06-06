Шестая волна тестирования не выявила новых случаев коронавируса в АПЛ Тестирование не выявило новых случаев заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников клубов АПЛ.

Пресс-служба английской премьер-лиги сообщила, что в четверг и пятницу 1195 игроков и сотрудников клубов были протестированы на COVID-19. Ни один из тестов не дал положительного результата. Отмечается, что результаты будут обнародованы лигой после каждого раунда тестирования.

Накануне английская премьер-лига на своем официальном сайте подтвердила, что рестарт чемпионата состоится 17 июня двумя матчами 28-го тура «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед», которые не удалось провести в конце февраля.