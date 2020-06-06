Рашид Рахимов: Вопрос в том, будет ли Вагнер Лав соответствовать своему уровню - Советский спорт
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06 июня 2020 23:56Футбол

Рашид Рахимов: Вопрос в том, будет ли Вагнер Лав соответствовать своему уровню

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о возможном возвращении в ЦСКА бразильского нападающего Вагнера Лава.

- Здесь вопрос, будет ли он соответствовать своему уровню, как будет ЦСКА играть, потому что ЦСКА хочет играть в быстрый футбол, они пытаются играть в мобильный футбол, не будет ли он выпадать. Они теряют мяч, он возвращается на 50-й или 40-й минуте пешком назад. Здесь много нюансов и моментов, которых тренерский штаб должен анализировать, что он делал в последние годы и как будет выглядеть здесь, - передает слова Рахимова «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что 35-летний форварда разорвал действующее соглашение с «Коринтианс», поскольку получил предложение из России. Чуть позже бразильский телеканал Globo Esporte уточнил, что в возвращении нападающего заинтересован ЦСКА, а переговоры находятся в продвинутой стадии.

Всего Вагнер Лав сыграл провел ЦСКА 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.

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