«Барселона» продаст Дембеле по окончании сезона Футболист был куплен у дортмундской «Боруссии» за 125 млн евро.

Французский полузащитник Усман Дембеле покинет «Барселону», сообщает Sport.es.

Согласно источнику, чемпион Испании намерен сообщить об этом его агенту по окончании сезона.

Отмечается, что сине-гранатовые пока не получали официальных предложений о трансфере игрока, однако, им активно интересуются «Ливерпуль», «Ювентус» и «ПСЖ», которые с осторожностью относятся к этой сделке из-за частых травм футболиста.

Напомним, 23-летний Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. За это время он провел 74 матча, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.