«Барселона» продаст Дембеле по окончании сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 июня 2020 10:41ФутболГичунцев Артур

«Барселона» продаст Дембеле по окончании сезона

Футболист был куплен у дортмундской «Боруссии» за 125 млн евро.

Французский полузащитник Усман Дембеле покинет «Барселону», сообщает Sport.es.

Согласно источнику, чемпион Испании намерен сообщить об этом его агенту по окончании сезона.

Отмечается, что сине-гранатовые пока не получали официальных предложений о трансфере игрока, однако, им активно интересуются «Ливерпуль», «Ювентус» и «ПСЖ», которые с осторожностью относятся к этой сделке из-за частых травм футболиста.

Напомним, 23-летний Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. За это время он провел 74 матча, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.

Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты. 04.06.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев и Хачанов сыграют на выставочном турнире Тима Хачанов и Рублев в июне сыграют на выставочном турнире в Химках Задержанный за избиение бывшей жены теннисист Басилашвили вышел под залог
У Левандовски – 30 голов, у Мюллера – 20 передач. «Бавария» уничтожила «Байер» (видео) Мюнхенский клуб сделал очередной уверенный шаг к восьмому подряд чемпионству. 06.06.2020 19:00 Футбол Сергеев Иван
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
«То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде. 03.06.2020 21:30 Фигурное катание Григорьевская Юлия
Спартаковский грузин и враг Муссолини. В компанию с кем попал самый молодой голеадор бундеслиги Вирц Полузащитник «Байера» Флориан Вирц 6 июня переписал книгу рекордов чемпионатов Германии по футболу, забив в ворота «Баварии» в возрасте 17 лет 1 месяца и 3 дней. 07.06.2020 11:39 Футбол
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
12:01 ММА Стерлинг, Гарбрандт и О'Мэйли получили бонусы за выступление на UFC 250
11:48 Футбол СМИ: Педро отказался продлевать контракт с «Челси»
11:32 ММА Шлеменко – о решении Макгрегора завершить карьеру: Он просто пользуется этим трюком
11:12 ММА Опубликованы лучшие моменты турнира UFC 250 (видео)
10:41 Футбол «Барселона» продаст Дембеле по окончании сезона
10:25 ММА «Потрясающее выступление». Ян поздравил Стерлинга с победой на UFC 250
10:01 ММА Джастин Гэтжи: Макгрегор снова ушел в запой
09:45 Бокс Третий бой Уайлдера и Фьюри может пройти в Китае
09:27 ММА «Убирайтесь из автобуса». Президент UFC отреагировал на заявление Макгрегора
09:10 Футбол Источник: Московские клубы претендуют на защитника «Рубина»
08:47 Футбол СМИ: Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Португалии
08:28 ММА Макгрегор объявил о завершении карьеры
08:16 ММА «Я иду за твоей задницей». Стерлинг бросил вызов Яну
07:42 ММА Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою UFC 250
06:36 ММА Стерлинг «задушил» Сэндхагена и может подраться с россиянином Яном за титул (видео)
23:56 Футбол Рашид Рахимов: Вопрос в том, будет ли Вагнер Лав соответствовать своему уровню
23:34 Авто/Мото Австралийская гонщица ушла из спорта ради карьеры в порно
23:19 Футбол Шестая волна тестирования не выявила новых случаев коронавируса в АПЛ
22:52 Футбол Юрген Клопп: Как объяснить игрокам, что после отказа от зарплат мы покупаем футболиста за £60 млн?
22:33 Футбол Ривалдо: Интерес «Барселоны» к Мартинесу означает, что клуб откажется от подписания Неймара
Изолированные в снегах. Репортаж из Кировска, ставшего тюрьмой для жителей
Коронавирус на предприятиях Нижнего Тагила: какова реальная цифра заболевших?
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В федеральном оперштабе сообщили о 71 новом случае коронавируса среди белгородцев
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 2 537 человек
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика