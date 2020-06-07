Клуб Виктора Булатова получил лицензию для выступления в ПФЛ Отметим, что в Смоленской области на данный момент вообще нет профессиональных команд.

Смоленская команда «Красный-СГАФКСТ» стала одной из первых в стране обладательницей лицензии РФС на участие в сезоне-2020/2021 в ПФЛ, сообщает пресс-служба клуба. Грядущий соревновательный год должен стать дебютным для «волков» на профессиональной арене, если они получат поддержку от администрации Смоленской области.

В 2019-м «Красный-СГАФКСТ», который возглавляет экс-футболист «Спартака» Виктор Булатов, выиграл первенство СФФ «Центр» и по спортивному принципу заслужил право играть в ПФЛ. Для смоленского футбола эта виктория стала исторической – впервые за 27 лет местный клуб победил в первенстве КФК. При этом основу «Красного-СГАФКСТ» составляют воспитанники смоленского футбола.

По мнению Виктора Булатова, «волки» обладают всем необходимым, чтобы успешно выступать в ПФЛ, но нужно иметь достаточное финансирование. Поэтому частный клуб просит, чтобы на него обратили внимание власти региона.