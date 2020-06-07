Пьянич поставил ультиматум руководству «Ювентусу»

Хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич не горит желанием переходить в другую команду.
Как сообщает Tuttosport, полузащитник отказался от трансфера в «ПСЖ». Также он не принял предложение «Челси».
Отмечается, что футболист готов покинуть «старую синьору» только ради переезда в «Барселону». Об этом на заявил руководству клуба.
Ранее сообщалось, что «Юве» хочет пригласить полузащитника каталонцев Артура и готова включить в сделку Пьянича.
Добавим, что в текущем сезоне 30-летний полузащитник отыграл 32 матча, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.
Он забил победный гол в полуфинале Нагано. Андрею Коваленко – 50 лет 7 июня полувековой юбилей у олимпионика Андрея Коваленко. 07.06.2020 09:13 Хоккей Домрачев Владислав Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег Кормье в шоке от нокаута, а Ян получил потенциального соперника (видео) В ночь с субботы на воскресенье в США состоялся турнир UFC 250, главным событием которого стал бой между чемпионкой организации бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелисией Спенсер. 07.06.2020 08:00 ММА Усачев Владислав Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия «8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов» В течение суток группы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко показали, как после карантина возобновили тренировки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. 06.06.2020 21:30 Фигурное катание Сергеев Иван Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию вышла в прямой эфир инстаграма Марии Командной со сборов в Кисловодске. 01.06.2020 22:00 Фигурное катание Григорьевская Юлия Станет ли Вагнер Лав Ивановичем? Блудные сыновья российского футбола 35-летний бразильский нападающий может очередной раз, спустя семь лет, продолжить карьеру в ЦСКА. Вспоминаем случаи, когда легионеры возвращались в Россию после длительного отсутствия. 06.06.2020 11:30 Футбол Сергеев Иван