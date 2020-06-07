Пьянич поставил ультиматум руководству «Ювентусу» - Советский спорт
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07 июня 2020 14:01ФутболГичунцев Артур

Пьянич поставил ультиматум руководству «Ювентусу»

Босниец готов покинуть серию А только ради «Барселоны».

Хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич не горит желанием переходить в другую команду.

Как сообщает Tuttosport, полузащитник отказался от трансфера в «ПСЖ». Также он не принял предложение «Челси».

Отмечается, что футболист готов покинуть «старую синьору» только ради переезда в «Барселону». Об этом на заявил руководству клуба.

Ранее сообщалось, что «Юве» хочет пригласить полузащитника каталонцев Артура и готова включить в сделку Пьянича.

Добавим, что в текущем сезоне 30-летний полузащитник отыграл 32 матча, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.

Он забил победный гол в полуфинале Нагано. Андрею Коваленко – 50 лет 7 июня полувековой юбилей у олимпионика Андрея Коваленко. 07.06.2020 09:13 Хоккей Домрачев Владислав
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