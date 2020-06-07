«Уже привыкли». Евсеев опубликовал фото с тестов на коронавирус Команда прошла проверку в четвертый раз.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал фото со сдачи тестов на коронавирусную инфекцию.

«К кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к «Уфе» – люди в белом. Тесты на ковид. Уже привыкли», – написал специалист в своем Instagram, выложив следующее фото:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16) 6 Июн 2020 в 11:25 PDT

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 19 июня. Что касается «Уфы», то команда Евсеева в текущем сезоне занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков.