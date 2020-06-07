Источник: Месси вернется в общую группу 8 июня Ранее стало известно, что капитан сине-гранатовых получил травму четырехглавой мышцы правой ноги.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси близок к возвращению в строй. Об этом сообщает Marca.

Согласно источнику, 32-летний нападающий практически оправился от повреждения и приступит к занятиям в общей группе завтра, 8 июня.

Напомним, чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня. В первом матче после длительной паузы каталонцы сыграют в гостях против «Мальорки».

Что касается Месси, то в текущей компании футболист отыграл 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач.