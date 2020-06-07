Комличенко пропускает матч с «Локомотивом» Нападающий «Динамо» Николай Комличенко пропускает товарищеский матч с «Локомотивом» из-за простуды.

Как сообщает пресс-служба «Динамо», из-за микроповреждений встречу также пропускают форвард Сильвестр Игбун и защитник Григорий Морозов.

Напомним, что контрольная встреча проходит в Москве и началась в 17:00 по московскому времени.