Паулу Барбоза: Возможности российских клубов на трансферном рынке изменятся Известный португальский агент Паулу Барбоза считает, что российские клубы будут меньше тратить на покупку новых игроков.

- Думаю, возможности российских клубов изменятся. Они будут меньше тратить на новых игроков и из-за неопределенности с будущей ситуацией даже те, кто обладает серьезными деньгами, поведут себя намного сдержаннее на трансферном рынке, - приводит слова агента «РИА Новости».

Отметим, что 5 июня РПЛ сообщила, что трансферное окно в России откроется 26 июля и закроется 19 сентября.

Напомним, возобновление чемпионата РПЛ намечен на пятницу 19 июня. Восемь оставшихся туров чемпионата будут доиграны к 22 июля. На 25 июля назначено проведение финального матча Кубка России.