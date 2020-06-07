Паулу Барбоза: Возможности российских клубов на трансферном рынке изменятся

- Думаю, возможности российских клубов изменятся. Они будут меньше тратить на новых игроков и из-за неопределенности с будущей ситуацией даже те, кто обладает серьезными деньгами, поведут себя намного сдержаннее на трансферном рынке, - приводит слова агента «РИА Новости».
Отметим, что 5 июня РПЛ сообщила, что трансферное окно в России откроется 26 июля и закроется 19 сентября.
Напомним, возобновление чемпионата РПЛ намечен на пятницу 19 июня. Восемь оставшихся туров чемпионата будут доиграны к 22 июля. На 25 июля назначено проведение финального матча Кубка России.
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