Вадим Евсеев: Познакомились с новым полем на «Нефтянике», считай, маленькое новоселье

«Познакомились с новым полем на «Нефтянике». Естественно, газон был сегодня главной темой в команде. Считай, маленькое новоселье.
Наши шесть легионеров наконец присоединились к команде. Тренировались в полном составе», - написал Евсеев в своем инстаграме.
Напомним, что в первом матче после возобновления сезона «Уфа» сыграет 21 июня сыграет на своем поле против «Тамбова». На данный момент после 22 туров команда под руководством Евсеева, набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.
Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей Станет ли Вагнер Лав Ивановичем? Блудные сыновья российского футбола 35-летний бразильский нападающий может очередной раз, спустя семь лет, продолжить карьеру в ЦСКА. Вспоминаем случаи, когда легионеры возвращались в Россию после длительного отсутствия. 06.06.2020 11:30 Футбол Сергеев Иван Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть I «Советский спорт» составил список лучших молодых игроков не старше 25 лет, которые просто обязаны стать звездами. В их числе – три россиянина. 04.06.2020 16:30 Теннис Мысин Николай Кормье в шоке от нокаута, а Ян получил потенциального соперника (видео) В ночь с субботы на воскресенье в США состоялся турнир UFC 250, главным событием которого стал бой между чемпионкой организации бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелисией Спенсер. 07.06.2020 08:00 ММА Усачев Владислав «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменка Двукратная победительница турниров «Большого шлема» стала очередной собеседницей Марии Командной. 07.06.2020 19:11 Теннис Григорьевская Юлия «8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов» В течение суток группы Тутберидзе и Плющенко показали, как после карантина возобновили тренировки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. 06.06.2020 21:30 Фигурное катание Сергеев Иван «То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде. 03.06.2020 21:30 Фигурное катание Григорьевская Юлия «Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий