Вадим Евсеев: Познакомились с новым полем на «Нефтянике», считай, маленькое новоселье - Советский спорт
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07 июня 2020 18:20Футбол

Вадим Евсеев: Познакомились с новым полем на «Нефтянике», считай, маленькое новоселье

Главный тренер «Уфы» оценил новый газон на стадионе «Нефтяник».

«Познакомились с новым полем на «Нефтянике». Естественно, газон был сегодня главной темой в команде. Считай, маленькое новоселье.

Наши шесть легионеров наконец присоединились к команде. Тренировались в полном составе», - написал Евсеев в своем инстаграме.

Напомним, что в первом матче после возобновления сезона «Уфа» сыграет 21 июня сыграет на своем поле против «Тамбова». На данный момент после 22 туров команда под руководством Евсеева, набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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