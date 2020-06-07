БАТЭ в концовке матча упустил победу над «Витебском»

Встреча прошла на стадионе «Центральный спорткомплекс» и завершилась со счетом 2:2. В составе команды из Борисова голами отметились Павел Нехайчик (14-я минута) и Станислав Драгун (58), у хозяев поля отличились Сергей Волков (79) и Александр Ксенофонтов (90).
После этой игры БАТЭ набрал 26 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, «Витебск» с 15 очками занимает 12-е место.
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