«Шальке» на выезде не смог переиграть «Унион» Футболисты «Шальке» сыграли вничью с «Унионом» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в «Берлине и завершилась со счетом 1:1. В составе берлинской команды голом отметился Роберт Андрих (11-я минута), у гостей отличился Джонджо Кенни (28).

Отметим, что серия «Шальке» без побед в чемпионате достигла 12 матчей: последний раз клуб из Гельзенкирхена выигрывал 17 января во встрече 18-го тура против менхенгладбахской «Боруссии» ( 2:0).

После этой игры «Шальке», набрав 38 очков, расположился на десятой строчке в турнирной таблице бундеслиги, «Унион» с 32 очками поднялся на 13-е место.

В следующем туре «Шальке» на своем поле сыграет против «Байера», а «Унион» в гостях встретится с «Кельном».