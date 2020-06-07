«Краснодар» готов заплатить 15 миллионов евро за нападающего юношеской сборной Бразилии «Краснодар» заинтересован в приобретении нападающего «Васко да Гама» Таллеса Маньо.

По информации Vasco Noticias, российский клуб готов предложить за форварда, которому 26 июня исполнится 18 лет, 15 миллионов евро.

Отмечается, что «Краснодар» должен отправить предложение по трансферу в начале следующей недели.

Добавим, что Маньо выступает за основную команду «Васко да Гама» с июля прошлого года. За это время он провел 17 матчей за команду, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. За юношескую сборную Бразилии нападающий провел шесть матчей и забил три гола.