Черчесов посетил контрольную встречу между «Локомотивом» и «Динамо» Главный тренер сборной России посетил товарищеский матч «Локомотив» - «Динамо».

Напомним, что встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась вничью – 1:1.

Добавим, что сезон в российской премьер-лиге возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» - «Ахмат» и «Сочи» - «Ростов». Последний тур чемпионата России планируется провести 22 июля.