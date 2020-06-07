Григорий Иванов: Думаю, на следующей неделе решится, пускать ли зрителей или нет - Советский спорт
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07 июня 2020 21:00Футбол

Григорий Иванов: Думаю, на следующей неделе решится, пускать ли зрителей или нет

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что клуб сможет обеспечить безопасность болельщиков на оставшихся матчах сезона.

- У нас есть еще две недели до матча, и все решится, как я думаю, на следующей неделе, пускать ли зрителей или нет. Думаю, 10% зрителей, это 3,5 тыс., на таком стадионе можно разместить, чтобы они не соприкасались друг с другом, соблюдать все меры предосторожности. Думаю, мы и другие клубы смогут обеспечить безопасность своих болельщиков, - приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, что Роспотребнадзор согласовал с РФС И РПЛ возможность проведения футбольных матчей при болельщиках. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от общей вместимости стадионов. При этом болельщики смогут посетить матчи чемпионата только после разрешении региональных властей.

Чемпионат России возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Сочи» – «Ростов». Остальные встречи 23-го тура пройдут 20 и 21 июня.

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