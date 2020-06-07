«ПСЖ» улучшил предложение по трансферу Беннасера Чемпионы Франции сделали второе предложение по переходу полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера.

По информации Le 10 Sport, «ПСЖ» сделал улучшенное предложение на сумму 40 миллионов евро. Первоначальное предложение в размере 30 миллионов было отвергнуто итальянской командой.

Как отмечает издание, французский клуб пытается увеличить давление на руководство «Милана», прежде чем к борьбе за 22-летнего хавбека присоединяться «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».