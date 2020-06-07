«ПСЖ» улучшил предложение по трансферу Беннасера

По информации Le 10 Sport, «ПСЖ» сделал улучшенное предложение на сумму 40 миллионов евро. Первоначальное предложение в размере 30 миллионов было отвергнуто итальянской командой.
Как отмечает издание, французский клуб пытается увеличить давление на руководство «Милана», прежде чем к борьбе за 22-летнего хавбека присоединяться «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».
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