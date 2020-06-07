Зелимхан Бакаев: Обещаю приложить все усилия, что бы оправдать ваши ожидания Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ощущениями от возвращения к тренировкам после карантина.

«Оказывается, я даже не подозревал, насколько сильно скучал по всему этому. Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто поддерживал меня и ждал возвращения! Обещаю приложить все усилия для того, что бы оправдать ваши ожидания», - написал Бакаев в своем инстаграм.

Напомним, что 21 мая у Бакаева была диагностирована коронавирусная инфекция в активной фазе. В воскресенье пресс-служба «Спартака» сообщила, что на этой неделе хавбек сдал два отрицательных теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении.