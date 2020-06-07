Дмитрий Баринов: Счастлив вернуться на поле Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил, что рад возвращению на поле.

«Счастлив вернуться на поле! Продолжаем готовиться к чемпионату», - подписал Баринов фотографию, сделанную во время товарищеского матча с «Динамо» (1:1), который состоялся в воскресенье.

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» - «Ахмат» и «Сочи» - «Ростов». Последний тур чемпионата России планируется провести 22 июля.

Отметим, что в первой встрече возобновленного сезона «Локомотив» на своем поле 21 июня сыграет против «Оренбурга».