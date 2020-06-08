Роман Широков: Вагнер – самый крутой легионер в истории ЦСКА - Советский спорт
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08 июня 2020 08:32ФутболГичунцев Артур

Роман Широков: Вагнер – самый крутой легионер в истории ЦСКА

Ранее сообщалось, что 35-летний игрок вернется в российский клуб этим летом.

Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков отреагировал на информацию о скором возвращении нападающего Вагнера Лава, отметив сильные его стороны.

«Я успел поиграть против Вагнера. Он самый крутой легионер в истории ЦСКА. Хорошо открывается, принимает мяч. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч. Вагнер и сейчас принесет пользу. Сколько он был в ЦСКА, все сезоны отыграл на высшем уровне.

Это огромный плюс для Чалова – тренироваться и играть с Вагнером. Почему Чалов будет нервничать? Он хорошо будет играть вместе с Вагнером. Если бразилец будет делать результат, то никто не будет смотреть на то, что он плохо тренируется», – цитирует Широкова «Матч ТВ».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в разные годы. На его счету 259 матчей и 125 гола. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.

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