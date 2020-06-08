Азмун опубликовал фото с отдыха на яхте - Советский спорт
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08 июня 2020 08:50ФутболГичунцев Артур

Азмун опубликовал фото с отдыха на яхте

Ранее сообщалось, что иранец может перейти в лондонский «Арсенал».

Форвард «Зенита» Сердар Азмун оставил запись в соцсети.

В своем Instagram 25-летний нападающий выложил снимок, сделанный на яхте, и написал: «Мое настроение».

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Публикация от IAmSardar (@sardar_azmoun)

В текущем сезоне 25-летний футболист отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

По информации СМИ, игрок может покинуть «Зенит» этим летом. У него есть предложения от топ-клубов Италии.

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