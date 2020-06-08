Азмун опубликовал фото с отдыха на яхте Ранее сообщалось, что иранец может перейти в лондонский «Арсенал».

Форвард «Зенита» Сердар Азмун оставил запись в соцсети.

В своем Instagram 25-летний нападающий выложил снимок, сделанный на яхте, и написал: «Мое настроение».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IAmSardar (@sardar_azmoun) 7 Июн 2020 в 1:42 PDT

В текущем сезоне 25-летний футболист отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

По информации СМИ, игрок может покинуть «Зенит» этим летом. У него есть предложения от топ-клубов Италии.