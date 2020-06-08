Спортивный директор «Наполи» оценил вероятность трансфера Азмуна Ранее сообщалось, что иранец интересен миланскому «Интеру», а также римскому «Лацио».

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе к форварду «Зенита» Сердару Азмуну и нападающему «Реала» Луке Йовичу.

«Это очень хорошие футболисты. Их будет непросто привезти в команду. Не знаю, где мы будем покупать новых игроков. Все зависит от того, какой будет их ситуация через два месяца. Но для нас важно не торопиться и взвешивать каждый шаг», – приводит слова Джунтоли AreaNapoli.

В текущем сезоне 25-летний Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.