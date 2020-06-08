Дмитрий Кириченко: Вагнер мог бы стать дядькой для армейской молодежи

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о скором трансфере в столичный клуб бразильского форварда Вагнера Лава.
«Для ЦСКА это было бы неплохое приобретение. Мастерство бразильца может помочь команде. Он мог бы стать дядькой для перспективной армейской молодежи.
ЦСКА много атакует, и такой футболист, как Лав, был бы полезен в штрафной: в каких-то моментах прикрыть мяч, где-то обыграть – он это умеет. Но обо всем этом можно говорить только при условии того, что Вагнер находится в хорошей форме. Если нет, то ему будет довольно сложно в России. Здесь команды много обороняются, и у них немало крепких игроков», – цитируют Кириченко «Известия».
Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА в разные годы. На его счету 259 матчей и 125 голов. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.
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