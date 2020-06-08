Дмитрий Кириченко: Вагнер мог бы стать дядькой для армейской молодежи Ранее сообщалось, что 35-летний бразилец вернется в команду 8 июня.

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о скором трансфере в столичный клуб бразильского форварда Вагнера Лава.

«Для ЦСКА это было бы неплохое приобретение. Мастерство бразильца может помочь команде. Он мог бы стать дядькой для перспективной армейской молодежи.

ЦСКА много атакует, и такой футболист, как Лав, был бы полезен в штрафной: в каких-то моментах прикрыть мяч, где-то обыграть – он это умеет. Но обо всем этом можно говорить только при условии того, что Вагнер находится в хорошей форме. Если нет, то ему будет довольно сложно в России. Здесь команды много обороняются, и у них немало крепких игроков», – цитируют Кириченко «Известия».

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА в разные годы. На его счету 259 матчей и 125 голов. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.