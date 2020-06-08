СМИ: Петр Чех помог «Челси» выиграть борьбу за Тимо Вернера - Советский спорт
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08 июня 2020 12:16ФутболГичунцев Артур

СМИ: Петр Чех помог «Челси» выиграть борьбу за Тимо Вернера

Ранее сообщалось, что игроком интересуются мадридский «Реал», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Этим летом состав «Челси» усилит нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер. Как сообщает The Telegraph, стороны близки к заключению сделки за 60 млн евро.

Согласно источнику, ключевую роль в этом вопросе сыграл бывший вратарь лондонцев Петр Чех, который ныне является техническим директором клуба.

Он летал в Германию вместе с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом и лично общался с окружением игрока, а также помогал специалисту общаться с нападающим, поскольку владеет немецким языком.

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний Вернер отыграл 41 матч, забил 31 гол и отдал 13 голевых передач.

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