СМИ: Петр Чех помог «Челси» выиграть борьбу за Тимо Вернера

Этим летом состав «Челси» усилит нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер. Как сообщает The Telegraph, стороны близки к заключению сделки за 60 млн евро.
Согласно источнику, ключевую роль в этом вопросе сыграл бывший вратарь лондонцев Петр Чех, который ныне является техническим директором клуба.
Он летал в Германию вместе с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом и лично общался с окружением игрока, а также помогал специалисту общаться с нападающим, поскольку владеет немецким языком.
Добавим, что в текущем сезоне 24-летний Вернер отыграл 41 матч, забил 31 гол и отдал 13 голевых передач.
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