СМИ: Петр Чех помог «Челси» выиграть борьбу за Тимо Вернера Ранее сообщалось, что игроком интересуются мадридский «Реал», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Этим летом состав «Челси» усилит нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер. Как сообщает The Telegraph, стороны близки к заключению сделки за 60 млн евро.

Согласно источнику, ключевую роль в этом вопросе сыграл бывший вратарь лондонцев Петр Чех, который ныне является техническим директором клуба.

Он летал в Германию вместе с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом и лично общался с окружением игрока, а также помогал специалисту общаться с нападающим, поскольку владеет немецким языком.

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний Вернер отыграл 41 матч, забил 31 гол и отдал 13 голевых передач.