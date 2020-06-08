Источник: Вагнер Лав не поможет ЦСКА в этом сезоне

По информации Telegram-канала SILA International Lawyers, РФС подготовил поправки в регламент по статусу и переходам футболистов, которые будут приняты на ближайшем исполкоме.
Источник опубликовал подробный список изменений, касающихся заявки футболистов за клубы РПЛ и ФНЛ, из которого следует, что добавить в состав можно будет только:
1) Игрока моложе 23 лет из своей спортшколы;
2) Игрока, повторно переходящего в аренду в тот же самый клуб, если его аренда истекла с 15 мая по 30 июня 2020;
3) Игрока, который был в аренде и у него закончился договор с основным клубом;
4) Игрока, который был в другом клубе в аренде и который вернулся в первоначальный клуб;
5) Игрока, чей прошлый клуб не подал заявку на следующий сезон.
Таким образом, бразильский форвард Вагнер Лав, который, как ожидается, станет игроком ЦСКА, скорее всего, не поможет армейцам в этом сезоне.