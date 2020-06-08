Источник: Вагнер Лав не поможет ЦСКА в этом сезоне Ранее сообщалось, что бразилец вернется в команду на этой неделе.

По информации Telegram-канала SILA International Lawyers, РФС подготовил поправки в регламент по статусу и переходам футболистов, которые будут приняты на ближайшем исполкоме.

Источник опубликовал подробный список изменений, касающихся заявки футболистов за клубы РПЛ и ФНЛ, из которого следует, что добавить в состав можно будет только:

1) Игрока моложе 23 лет из своей спортшколы;

2) Игрока, повторно переходящего в аренду в тот же самый клуб, если его аренда истекла с 15 мая по 30 июня 2020;

3) Игрока, который был в аренде и у него закончился договор с основным клубом;

4) Игрока, который был в другом клубе в аренде и который вернулся в первоначальный клуб;

5) Игрока, чей прошлый клуб не подал заявку на следующий сезон.

Таким образом, бразильский форвард Вагнер Лав, который, как ожидается, станет игроком ЦСКА, скорее всего, не поможет армейцам в этом сезоне.