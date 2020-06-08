«Аякс» подтвердил интерес «Реала» и «МЮ» к Донни Ван Де Беку Ранее сообщалось, что футболист хочет перебраться в чемпионат Испании.

Исполнительный директор «Аякса» Эдвин Ван Дер Сар подтвердил информацию в СМИ об интересе к полузащитнику Донни Ван Де Беку со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

«Это вполне нормально», – добавил функционер для голландского издания NOS.

Напомним, 23-летний хавбек выступает за первую команду «Аякса» с 2016 года.

В текущем сезоне он провел 37 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 44 млн евро.