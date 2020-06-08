Станислав Черчесов: Никогда не делил игроков на «россиян» и «легионеров», для меня они все наши Специалист возглавил национальную команду в августе 2016 года.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к игрокам, что не делит своих подопечных на «россиян» и «легионеров».

«Для меня в большей степени важно не то, где играет наш футболист, а то, как он играет. А проблем с тем, чтобы посмотреть на игрока вживую, у меня никогда не будет. Если Газинский играет сейчас в Краснодаре, я готов слетать туда. Если Газинский вдруг переедет в Милан, то и туда ведь тоже летают самолеты. Сейчас, может, и нет, но границы-то скоро откроют (смеется).

Я никогда не делил и не делю игроков сборной на «россиян» и «легионеров», для меня они все наши», – сказал Черчесов в интервью «Деловому Петербургу».